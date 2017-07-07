Избитого сотрудника московского штаба Навального оштрафовали за неповиновение полицейским

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сотрудника московского штаба Навального Александра Туровского на 500 рублей.

Его признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

«Мы остались недовольны и будем обжаловать решение, а также подавать жалобу в Европейский суд по правам человека», — рассказал «Новой газете» сотрудник московского штаба Виталий Серуканов.

По его словам, в суде сам полицейский косвенно подтвердил, что к Туровскому не вполне обоснованно применялось физическое воздействие. По факту инцидента активисты уже направили заявление в Следственный комитет с жалобой на действия сотрудников полиции.

Напомним, Александра Туровского задержали во время ночного дежурства в штабе Навального. По его словам, в 5 утра в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов, повалили его и «наносили удары руками по голове».

Некоторое время активист провел в автозаке, после чего его повезли в ОВД, где он просидел несколько часов. На него составили протокол о неповиновении полицейским. Затем его повезли в суд, откуда его забрала скорая. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Утром 6 июля в столичном штабе Алексея Навального начался обыск. Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб. Из штаба изъяли технику и агитматериалы, а на окнах установили решетки.