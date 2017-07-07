Перевозчик сообщил об изъятии полицией агитматериалов Навального в регионах

В группе компаний «Деловые линии» сообщили об изъятии части агитационных материалов, которые перевозчик должен был доставить в штабы оппозиционного политика Алексея Навального в нескольких городах России, передает Интерфакс.

«В некоторых городах груз изъят сотрудниками полиции. Поскольку представители полиции действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, сотрудники "Деловых Линий" обязаны выполнять требования органов государственной власти», — рассказали агентству в пресс-службе группы компаний.

В «Деловых линиях» уточнили, что в ряде городов груз все же был выдан, в части — еще не прибыл к грузополучателю.

О проблемах с получением грузов с агитационными материалами для штабов Навального в регионах накануне сообщил глава федерального предвыборного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, больше 20 штабов в разных городах России не получили заказанных грузов. В разговоре с «Медиазоной» Волков уточнил, что проблемы с доставкой агитматериалов начались утром 6 июля.

Андрей Дубровский