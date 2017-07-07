Источники AP: США и Россия договорились о прекращении огня в Сирии

США и Россия достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

По данным агентства, прекращение огня вступит в силу в полдень 9 июля в Дамаске. Договоренность об этом была достигнута на встрече президентов двух стран.

AP уточняет, что собеседники не были уполномочены публично обсуждать прекращение огня и говорили на условиях анонимности.

В пятницу, 7 июля, в Гамбурге на полях саммита G20 впервые встретились президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Перед началом встречи оба лидера выразили надежду на положительный результат переговоров.

Переговоры проходят в расширенном формате, с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран, и в закрытом для СМИ режиме.