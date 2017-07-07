В Гамбурге завершилась первая встреча Путина и Трампа

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа завершилась. Она продолжалась 2 часа 20 минут, соообщает РИА Новости.

Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность, уточняет агентство.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Кроме этого, Путин от своего имени и от имени американского коллеги извинился перед премьером Японии за «длительную встречу» с президентом США.

Представитель США заявил Reuters, что США, Россия и страны региона договорились о перемирии в Сирии. Прекращение огня запланировано на 9 июля.

Ранее об этом же сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США. По его данным, прекращение огня вступит в силу в полдень воскресенья в Дамаске.

В пятницу, 7 июля, оба лидера впервые встретились на полях саммита G20 в Гамбурге. Вначале переговоров Путин и Трамп выразили надежду, что встреча пройдет в позитивном ключе и будет результативной.

Переговоры Трампа и Путина проходили в расширенном формате, с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Для представителей СМИ она была закрытой.