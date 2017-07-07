Профсоюз летного состава России предложил Госдуме рассмотреть проблему массового отъезда пилотов в Азию

Руководство профсоюза летного состава России предложило комитету Госдумы по труду и социальной политике провести парламентские слушания по проблеме массового отъезда российских пилотов на работу в страны Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в письме профсоюза к главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову. С документом ознакомился Интерфакс.

В письме говорится, что за последние три года в страны ЮВА уехали на работу более 300 пилотов, более 400 пилотов «находятся на разных стадиях трудоустройства в зарубежные авиакомпании». Об этом свидетельствуют данные мониторинга первичных профсоюзных организаций, в частности Росавиации и Пенсионного фонда России.

По данным профсоюза это связано с тем, что «авиакомпании России — единственные в мире, которые практикуют сдельно-премиальную оплату труда, когда гарантированная оплата труда составляет от 15% до 40% от заработной платы, а основная часть зависит от налета часов».

В других странах, как отмечают специалисты, действует контрактная оплата труда, «то есть гарантированная оплата часов, прописанных в контракте, не зависит от фактического налета».

В профсоюзе также указывают на меньшую продолжительность отдыха российских пилотов в сравнении с их коллегами в зарубежных компаниях — в России пилоты отдыхают на 24 дня меньше. При этом условия их работы в профсоюзе характеризуют как «вредные, опасные условия труда, имеющие особый характер».

По данным специалистов, это усугубляется тем, что «работодателями часто применяется сокращенный отдых между полетными сменами (12 часов в месте постоянного проживания и 10 часов вне места постоянного проживания)».

В письме также отмечается, что заработная плата в зарубежных компаниях «в 1,5-4 раза выше, чем предлагают ведущие российские авиакомпании». В России средняя зарплата пилотов составляет около 170 тысяч рублей, приводят авторы письма данные Пенсионного фонда России на 2015 год.

Напомним, в июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев также рассказывал о дефиците российских командиров воздушных судов и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Об оттоке российских пилотов в Азию также сообщали СМИ. По информации «Коммерсанта», за последние 2,5 года более 300 командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда.

В публикации говорилось, что зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, а число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России). Кроме того отпуск в Китае длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), рассказывал источник газеты.

Андрей Дубровский