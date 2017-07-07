Подозреваемые по делу «алуштинских оппозиционеров» пожаловались на принуждение к голоду

Главный редактор алуштинского печатного издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат городского совета Алушты Павел Степанченко направили в прокуратуру жалобы на принуждение к голоду. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Алексей Ладин.

6 июля в Алуште состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Назимова — Степанченко. Подсудимые были доставлены из СИЗО Симферополя. При этом они сообщили, что их загрузили в т.н. «стаканы» — комнаты ожидания погрузки в автозак — в 7 утра, до завтрака. В СИЗО их не кормили, в суде обед для них также не был предусмотрен, а обратно в изолятор они прибыли уже около 22 часа вечера, то есть после ужина. С Назимовым аналогичная история произошла и за день до этого, 5 июля, на заседании по мере пресечения в Верховном суде.

По словам родственников подсудимых, проблема обостряется тем, что 6 июля судьей Алуштинского городского суда Светланой Ващенко после ходатайства следователя Антона Гулия было принято решение ознакомлять Назимова и Степанченко с материалами дела против них в здании суда.

«При этом суд отвел на ознакомление 20 дней. То есть 20 дней их будут возить из СИЗО Симферополя и держать целый день голодными», — говорит дочь Алексея Назимова Наталья.

Адвокат Алексей Ладин отмечает, что судья Ващенко отказалась решать вопрос об обеспечении Назимова и Степанченко едой в дни ознакомления с материалами дела. Сам адвокат считает это формой пытки и также намерен обратиться в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной.

Алексей Назимов и Павел Степанченко были задержаны в октябре прошлого года. Следственный комитет обвинил их в коммерческом подкупе: якобы они просили от алуштинского единоросса Александра Рыжкова 150 000 рублей за нераспространение порочащих его сведений. Впоследствии дело было переквалифицировано на статью 163 УК РФ «Вымогательство».

Сами Степанченко и Назимов считают уголовное дело против себя реакцией на их критику в адрес действующих алуштинских властей. Так Степанченко был организатором ряда митингов против проводимой в Алуште градостроительной политики, а возглавляемое Назимовым издание «Твоя газета» являлось единственным независимым алуштинским СМИ.