ООН без участия России и США утвердило договор о полном запрете ядерного оружия

ООН без участия России и США утвердила первый многосторонний договор о полном запрете ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, 122 страны-участницы переговоров проголосовали «за» принятия документа о полном запрете ядерного оружия. Против высказались Нидерланды, воздержался — Сингапур.

Согласно тексту документа, государства-участники обязуются не разрабатывать, не испытывать, не производить, не приобретать ядерное оружие. Странам также запрещается размещать на своей территории ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.

Каждая страна-участник не позднее чем через 30 дней после вступления документа в силу обязана предоставить Генеральному секретарю ООН заявление с информацией о том, владеет ли она или владела ядерным оружие или ядерными взрывными устройствами, ликвидировала ли она свою программу ядерного оружия.

После вступления в силу страны-участницы в течение 30 дней должны предоставить Генеральному секретарю ООН данные о наличии ядерного оружия в стране, в частности в прошлом.

Андрей Дубровский