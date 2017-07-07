Суд амнистировал фигурантов дела о крушении самолета главы компании Total во «Внуково»

Солнцевский суд Москвы амнистировал двоих фигурантов дела о крушении самолета Falcon в аэропорту «Внуково» в 2014 году, в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери — инженера аэропортной службы Владимира Леденёва и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко. Об этом сообщает Интерфакс.

«На основании постановления Госдумы РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Мартыненко и Леденев от назначенного наказания освобождены со снятием судимости», — цитирует агентство приговор суда.

Мартыненко и Леденева ранее приговорили к четырем и 3,5 годам лишения свободы соответственно.

20 октября 2016 года Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы самолета Falcon.

Самолет Falcon, принадлежащий главе французской нефтяной корпорации Total Кристофу де Маржери разбился при взлете в московском аэропорту «Внуково» в ночь на 21 октября 2014 года.

В рамках уголовного дела о крушении самолета Falcon были обвинения были предъявлены водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и старшему сменному инженеру Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву и авиадиспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой. По версии следствия, они нарушили правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.