В Госдуме согласовали запрет на контактные зоопарки

Государственная дума решила полностью запретить контактные зоопарки. Об этом свидетельствует отредактированный ко второму чтению текст законопроекта «Об ответственном обращении с животными», пишет «Медуза».

Физический контакт с животными, согласно законопроекту, будет возможен только в случае, если зверь находится в большом вольере или клетке. Кроме того, владельцам зоопарков запретят «успокаивать» животных специальными препаратами.

Если законопроект одобрят, он может вступить в силу уже с 1 июня 2018 года.

В мае этого года Госдума приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта «Об ответственном обращении с животными». В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году. Но, как ранее писали «Ведомости», из-за давления в частности со стороны охотничьего сообщества, работа над законопроектом практически остановилась до 2016 года, когда о его необходимости заявил президент России Владимир Путин.