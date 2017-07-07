Путин и Трамп обсудили «вмешательство» России в выборы США

Президент США Дональд Трампа в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным несколько раз поднимал вопрос о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, сообщил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Интерфакс.

По словам Тиллерсона, достижение общей позиции между Россией и США по вопросу о возможном вмешательстве российских властей в американские выборы маловероятно.

В то же время, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Трамп признал, что «эта кампания (по обвинению России во вмешательстве в американские выборы, — ред.) уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта», передает агентство слова Лаврова.

Ранее 7 июля в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.

Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность. Стороны договорились о перемирии в Сирии. Прекращение огня запланировано на 9 июля.