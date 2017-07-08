Журналисты РБК-ТВ будут делать украинский проект на «Пятнице»

Вся команда информационной программы РБК-ТВ «Истории дня» переходит на телеканал «Пятница», где будет делать новый проект «Школа доктора Комаровского», сообщил «Новой газете» источник в медиахолдинге.

«Школа доктора Комаровского» — это украинский проект, который будут делать в России. Ожидается, что программа будет посвящена детям, детским домам, медицине и социальным проектам.

По словам собеседника, над проектом будет работать, по сути, вся информационная служба РБК-ТВ, то есть ведущие Юлия Панкратова и Павел Селин, креативный продюссер Александр Уржанов, корреспонденты, в том числе Роман Супер, и сам управляющий директор РБК-ТВ Эльмар Муртазаев.

Планируется, что у нового проекта будет довольно большой бюджет и журналистам предлагают очень хорошие условия. До перехода на РБК-ТВ Уржанов, Супер и другие корреспонденты работали на «Пятнице», и, по сути, возвращаются обратно.

Ранее источники «Новой газеты» сообщили, что руководители отделов РБК-ТВ с 10 июля уходят в оплачиваемый отпуск до октября. Один из собеседников уточнил, что сотрудники телеканала не знают, вернутся они из отпуска или нет.

После этого газета «Ведомости» узнала, что Муртазаев уходит с РБК-ТВ, чтобы «заняться собственным бизнесом». По данным газеты, вслед за Муртазаевым холдинг могут покинуть и другие сотрудники телеканала.

Источник «Медузы» сообщил, что вместе с управляющим директором с телеканала РБК уйдет команда, которую он привел год назад. По данным издания, холдинг покинут генеральный продюсер Александр Богомолов, директор по продукту Игорь Садреев, глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер, по данным «Медузы», также думает об уходе с РБК-ТВ. Уржанов подтвердил изданию, что планирует покинуть канал.

7 июня пресс-служба РБК сообщила, что Муртазаева на посту управляющего директора телеканала РБК сменит экс-редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев. В том же заявлении отмечалось, что сотрудники программ «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в традиционный летний отпуск, а решение о программной сетке нового сезона будет принимать Игорь Полетаев.

Напомним, в июне миллиардер Михаил Прохоров продал холдинг РБК бизнесмену Григорию Березкину. После завершения сделки Березкин заявил, что не собирается влиять на редакционную политику холдинга.