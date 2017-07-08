В Конгрессе США предложили ввести санкции против России за нарушение договора РСМД

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей сената США Эд Ройс предложил внести поправку к Закону о национальной безопасности США, которая вводит санкции в отношении России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)». Об этом говорится в заявлении конгрессмена.

Как утверждает Ройс, президент России Владимир Путин на протяжении многих лет игнорирует свои обязательства по договору РСМД.

«Недавнее развертывание им запрещенных ракет с ядерной боевой частью несет серьезную угрозу интересам национальной безопасности США», — отметил он.

По его мнению, это «лишь один из примеров российской агрессии, которая подрывает мировую стабильность»,

«Эта поправка наложит на Россию санкции за нарушения договора о РСМД, ограничит ее способность производить передовые обычные вооружения и затронет государства-спонсоров терроризма, которые их покупают», — говорится в сообщении.

Какие именно санкции предлагается ввести, Эд Рейс не уточнил.

В конце июня несколько членов палаты представителей США из Республиканской партии направили в Белый дом предложение о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного США и СССР в 1987 году.

Однако в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности предложение встретили настороженно. По мнению членов администрации США, договор отвечает «интересам национальной безопасности США». А выход из договора может «спровоцировать полномасштабную гонку вооружений».

В марте замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва заявил, что Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив РСМД.

Впервые публичное обвинение в адрес Москвы о нарушении договора прозвучало в июле 2014 года: тогда письмо с претензией российскому лидеру Владимиру Путину написал президент США Барак Обама.

Россия, в свою очередь, отвергла обвинения Соединенных Штатов.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Соглашение вступило в силу 1 июля 1988 года. Согласно документу, стороны отказывались от производства, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Вера Юрченко