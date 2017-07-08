Основной темой переговоров Путина и Абэ на G20 стал вопрос мирного договора

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе встречи в рамках саммита G20 в Гамбурге стал вопрос мирного договора. Об этом сообщает издание Sankei со ссылкой на заместителя генсека правительства Японии Котаро Ногами.

По его словам, беседа лидеров продолжалась 15 минут. В разговоре Путин и Абэ, как утверждает Ногами, обсудили принадлежность четырех островов южных Курил (Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи). Подробности об итогах переговоров Sankei не приводит.

Издание Kyodo отмечает, что российский президент и японский премьер обсуждали проблему мирного договора без переводчиков.

Владимир Путин опоздал на встречу с Синдзо Абэ на полтора часа, так как его разговор с американским президентом Дональдом Трампом продлился 2 часа 20 минут вместо запланированных 30 минут.

Ранее в декабре Владимир Путин встречался с Синдзо Абэ для обсуждения мирного договора между государствами. Тогда их встреча продлилась более пять часов. Лидеры договорились о смягчении визового режима и ведении совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.

Напомним, Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, входящие в Курильскую гряду. Передача этих островов Японии была названа одним из условий заключения мирного договора с Россией, который не был подписан со времен Второй Мировой войны.