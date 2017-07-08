США проведут испытания системы ПРО на Аляске

США намерены протестировать систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD с Аляски из-за усиления опасений по поводу угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Испытания запланированы на начало июля. Данную информацию агентству подтвердили в Пентагоне.

4 июля КНДР объявила, что испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету. При этом власти страны отметили, что ракета может поразить цель «в любой точке мира». Ранее считалось, что ракеты КНДР имеют радиус поражения не более четырех тысяч километров.

Испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета «Хвансон-14» пролетела 933 километра, достигнув максимальной высоты более 2,8 тысячи километров.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен принять меры, чтобы «покончить с этой глупостью раз и навсегда». В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.

Вера Юрченко