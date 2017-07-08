Правительство утвердило концепцию единого ресурса с данными о россиянах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что цель формирования федерального ресурса о населении — создание системы учёта сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость.

«Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтённых в других информационных системах, не предусматривается», — говорится в сообщении.

Доступ к сведениям граждане России смогут получить через единый портал государственных и муниципальных услуг. Реализация проекта будет осуществляться в четыре этапа, с 2017 до 2025 года.

В мае в Минюсте рассказали, что ведомство занимается разработкой единой базы данных о всех гражданах России. По словам директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой ведомства Александры Дроновой, «во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи». В частности, гражданское состояние, налоговые данные, информация о контактах с правоохранительными органами.

Летом прошлого года сообщалось, что каждый гражданин России получит уникальный неизменяемый номер в рамках введения единого федерального информационного реестра.

Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев поручил работу над проектом Минкомсвязи.

Планировалось, что в реестр включат персональные данные граждан (настоящая и предыдущая фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, место жительства, место пребывания, гражданство, об умерших - дата и место смерти, место захоронения).