Популярность российских курортов осенью снизилась в 3,5 раза

Популярность российских курортов во время бархатного сезона в сентябре-октябре снизилась более чем в три раза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опрошенных систем бронирования.

«Направление опустилось со второй на восьмую строчку в рейтинге наиболее популярных, несмотря на то что средний чек сократился на 13%, до 50,8 тысяч рублей»,— сказал гендиректор сервиса Level.Travel Дмитрий Малютин.

Согласно расчетам компании, доля России в структуре продаж туров на начало осени упала с 17% до 5%. Абсолютным лидером по числу продаж на бархатный сезон стала Турция — на нее пришлось 35% спроса, второе место занял Тунис (12%), третьим наиболее востребованным направлением стала Греция (12%). Средний чек на зарубежные туры на период бархатного сезона за год снизился на 7%, до 83,8 тысяч рублей.

По расчетам сервиса Biletix, в сегменте самостоятельного бронирования на осень доля внутренних направлений составляла 48%, международных — 52%. Годом ранее популярность российских курортов была на 10% выше. При покупке билетов на внутренние направления в период бархатного сезона, согласно Biletix, средний чек за год снизился до 12,6 тысяч рублей (12%). , на международные — до 16,6 тысяч рублей (7%).

По оценкам OneTwoTrip, спрос на Симферополь на раннюю осень упал на 35%, при этом число продаж авиабилетов в Сочи выросло на 19%, в Минеральные Воды — на 15%. Самыми востребованными зарубежными направлениями сервис назвал черногорский Тиват, Прагу и Рим.

Вера Юрченко