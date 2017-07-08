У героя «крымской весны» забрали «незаконно полученную при Украине» землю в Севастополе

Балаклавский районный суд Севастополя постановил изъять 20 соток земли у героя «крымской весны» Ленура Усманова.

«Земля в кооперативе «Дружба-9» была получена мной и моей супругой в 2010 году. Два участка по 10 соток были выделены постановлением Севастопольской городской государственной администрации. Действующее правительство Севастополя посчитало, что украинские исполнительные власти не имели права распоряжаться выделенной мне землей. Якобы участки должен был выделять городской совет, а не городская администрация. При этом в исковом заявлении было указано, что в 1966 году решением совета рабочих депутатов земля, которую мне выдали при Украине, была отнесена к категории земель лесного фонда. То есть тот факт, что после СССР на территории Крыма 23 года работали законы Украины для действующего правительства не важен. Будто и не было такого государства», — сказал Усманов «Новой газете».

Он считает, что реальной причиной отъема земли стала его общественно-политическая деятельность, в частности — организация в Севастополе многотысячного митинга против генплана города.

«Отмечу, что заседание длилось менее часа, а на принятие решения у судьи Анашкиной ушло около минуты. То есть она удалилась в совещательную комнату и вышла оттуда с готовым решением менее, чем через минуту», — сообщил Усманов.

Общественник намерен обжаловать это решение в Севастопольском городском суде и параллельно готовит жалобу в ЕСПЧ. Отнятую землю и моральный ущерб он оценивает в 17 млн евро.

Ленур Усманов известен тем, что в период «крымской весны» стал единственным крымским татарином, который открыто выступил за вхождение Крыма и Севастополя в состав России, за что получил медаль Минобороны России «За возвращение Крыма». В 2014 году он также выступал на митинге «народного единства» на Красной площади.

Напомним, правительство Севастополя ведет тотальную ревизию земельных наделов, выданных в городе при Украине. Иски об изъятии земли получили несколько тысяч горожан. В исковых заявлениях, которые получают люди, говорится, что земля им была выдана с нарушением украинского законодательства. При этом до марта 2014 года в большинстве случаев право собственности людей на землю украинскими органами власти оспорено не было. У героя «крымской весны» забрали «незаконно полученную при Украине» землю в Севастополе.