В Иркутске полиция пришла с обысками в штаб Навального

В Иркутске в штаб оппозиционного политика Алексея Навального пришли с обысками. Пятерых активистов задержали во время раздачи агитационных листовок. Об этом «Новой газете» сообщил координатор местного штаба Сергей Беспалов.

По словам Беспалова, полицейские изымают из штаба Навального листовки в поддержку политика.

«Сейчас полиция пересчитывает листовки, их около 30 тысяч, как раз узнаем их точное число», — сказал координатор штаба.

Он добавил, что пятерых активистов задержали во время раздачи агитационных материалов — сотрудники правоохранительных органов попросили их предъявить паспорта, затем отвезли в пятое и седьмое отделения полиции Иркутска. По словам Беспалова, среди задержанных — адвокат Вячеслав Иванец.

Ранее полиция провела обыски в штабах Навального в других городах. Например, в Вологде, по информации центра «Э», в штабе хранилась запрещенная литература.

Утром 6 июля в столичном штабе Алексея Навального также начался обыск. Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб.

Накануне в Новосибирске полицейские объявили о «минировании» здания, в котором находится региональный штаб Навального и провели в помещении штаба обыск, а также изъяли газеты в поддержку Навального.

В тот же день полиция пришла с обыском в штаб Навального в Орле. Как сообщили в штабе, полицейские забрали «всю агитацию, имеющуюся в штабе: несколько коробок с одинаковыми листовками».