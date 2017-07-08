В Гамбурге полиция задержала больше 100 участников акций антиглобалистов

В Гамбурге полиция задержала больше ста участников акции против проведения саммита G20. Протесты продолжались всю ночь в преддверии второго дня саммита, обстановка в городе упокоилась только к утру. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

По данным издания, в ходе столкновений с протестующими, не менее 213 сотрудников полиции пострадали, многие участники акций тоже получили ранения.

Как отмечает Associated Press, самые серьезные столкновения протестующих с полицией произошли ранним утром в районе Шанценфиртель Гамбурга. Демонстранты выстроили выстроили баррикады на улицах, забрасывали сотрудников правоохранительных органов петардами и «коктейлями Молотова», разграбили супермаркет и подожгли несколько автомобилей.

Саммит G20 проходит в Гамбурге с 7 по 8 июля. Протестная акция антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», переросшая впоследствии в беспорядки, началась вечером 6 июля и продолжалась всю ночь. В ней приняли участие порядка 8 тысяч человек.