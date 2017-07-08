В Ульяновске оползень повредил несколько домов: жителей эвакуировали. Фото

Фото: Виталий Ахмеров, для «Новой газеты»

Утром 8 июля стало известно, что из-за обильных осадков, выпавших на этой неделе в Ульяновске, на двух улицах в Ленинском районе произошли подвижки грунта. Оползень повредил 32 частных дома. 39 жителей из поврежденных домов эвакуировали. Большая часть людей расселилась у родственников. Ещё 18 человек, среди них 9 детей, разместили в гостинице «Венец». Больше сорока человек отказались от эвакуации. Погибших и пострадавших в ходе чрезвычайно ситуации нет.

По информации администрации города, в поврежденных домах треснули стены и просел фундамент. Повреждены линии электропередач и газоснабжения, на дорогах появились трещина толщиной до полуметра. Главное управление МЧС по Ульяновской области сообщает, что в целях безопасности в районе происшествия отключили электроснабжение.

Сегодня днем состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой определят дальнейшие действия для ликвидации последствия оползня.

Артем Горбунов, для «Новой газеты»