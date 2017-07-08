Кортеж спикера парламента Чечни Даудова обстреляли камнями в дагестанском селе

Кортеж спикера парламента Чечни Магомеда Даудова обстреляли камнями в районе села Ленинаул, где силовики перекрыли дорогу из-за информации о готовящемся сходе чеченской общины. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Как отмечает издание, Даудов прибыл на пост при въезде в село Ленинаул Казбековского района Республики Дагестан, где 25 июня произошла массовая драка. Когда кортеж Даудова пытался развернуться и отъехать от поста, в его сторону полетели камни из толпы, в ответ прозвучали выстрелы в воздух.

Развитие конфликта, по данным «Кавказского узла», удалось предотвратить после прибытия в село главы Минэнерго Дагестана Сайгитпашы Умаханова и встречи представителей дагестанских и чеченских властей и местных жителей.

Как пишет «Кавказский узел», 25 июня в селе Ленинаул Дагестана на бытовой почве произошла массовая драка. Во время столкновения, по словам бывшего главы села Сира Саипова, пострадали 12 человек, в том числе трое полицейских.

Правоохранители задержали 10 человек, шесть из них получили административный арест за хулиганство. Конфликт обострился 7 июля.