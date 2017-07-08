Трамп назвал «потрясающей» встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 «потрясающей». Об этом Трамп рассказал на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, написал в своем твиттере журналист CNN.

Ранее 7 июля в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.

Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность. Стороны договорились о перемирии в Сирии. Прекращение огня запланировано на 9 июля.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее рассказал, что между президентами установилась «очень чистая и позитивная химия». По его словам, лидеры быстро нашли общий язык и обсудили важные вопросы.