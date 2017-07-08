Большой театр отложил премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова

Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок по неизвестным причинам. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе театра.

Как отмечает агентство, премьерные показы «Нуреев» были запланированы на 11 по 14 июля. О причинах переноса спектаклей сообщат на брифинге в Большом театре 10 июля. Вместо «Нуреева» 11–14 июля на исторической сцене театра будет показан балет «Дон Кихот».

Балет «Нуреев» посвящен судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева.

Напомним, в мае художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников стал свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании «Седьмая студия». 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, в частности в квартире Серебренникова, он также был допрошен.

В рамках этого дела суд арестовал бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ). Фигурантом этого дела также стала экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева.