В Москве задержали более 30 волонтеров штаба Алексея Навального

В Москве полиция задержала более 30 волонтеров штаба оппозиционного политика Алексея Навального во время раздачи агитационных материалов — красных шаров и листовок. Об этом «Новой газете» сообщил глава столичного штаба Николай Ляскин.

По словам Ляскина, сотрудники правоохранительных органов «оперативно реагируют» на красные шарики с надписью «Навальный 2018» и сразу задерживают волонтеров. По словам главы штаба, задержанных везут в ОВД: Таганское, Китай города, Текстильщики, Тверское.

«Пока о задержании нам сообщили 32 волонтера. В частности на Тверской задержали жестко девочку Августу с шариком, который теперь болтается в автозаке, на Новокузнецкой задержали волонтеров, на Садовнической набережной, на Пушкинской, на станциях: Беляево, Беговая, Калужская, Пионерская, Академическая, Арбатская, Александровский сад», — уточнил Ляскин.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты» Татьяна Васильчук, двоих молодых людей с красными шарами в поддержку Навального задержали на Манежной площади — они добровольно согласились сесть в полицейский автомобиль.

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