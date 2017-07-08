В Ленинградской области волонтера штаба Навального ударили лопатой по голове
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В Гатчине Ленинградской области волонтера штаба политика Алексея Навального ударили лопатой по голове. Об этом говорится в сообщении штаба политика «ВКонтакте».
По словам активистов, когда они начали собирать куб для проведения согласованной акции в Гатчине, на место пришли рабочие и стали «подметать песок и тем самым подняли пыль». Затем к волонтерам штаба подбежали двое молодых людей, они схватили баннер команды Навального и разбежались в разные стороны, пишет «ОВД-Инфо».
Активисты попытались забрать баннер, но в ответ один из молодых людей схватил с тележки рабочих лопату и напал на сотрудников штаба. Уточняется, что один из активистов получил удар по голове, еще несколько человек пострадали, двое были госпитализированы: у одного — сотрясение мозга, у другого — травма ноги.
Активисты утверждают, что на них напали спортсмены из городского физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена».
8 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводят акции «агитационный субботник». В нескольких городах России полиция провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. В Москве, по словам главы столичного штаба Навального Николая Ляскина, правоохранители задержали не менее 30 волонтеров.