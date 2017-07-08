Директор Большого театра объяснил перенос балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова

Директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что причиной переноса премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова стала плохая готовность спектакля. Об этом свидетельствует видеозапись на Youtube, на которой Урин объясняет это решение.

По словам Урина, «на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя». Директор Большого театра добавил, что для подготовки спектакля, нужен «как минимум еще месяц».

Урин уточнил, что спектакль переносится на сезон-2018/2019, поскольку план на предстоящий сезон, по его словам, уже сформирован. Он подчеркнул, что решение о переносе принималось вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым без вмешательства третьих лиц.

Ранее в субботу стало известно, что большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок по неизвестным причинам.

Напомним, в мае художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников стал свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании «Седьмая студия». 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, в частности в квартире Серебренникова, он также был допрошен.

В рамках этого дела суд арестовал бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ). Фигурантом этого дела также стала экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева.