Путин ответил на вопрос о возможности диалога с Навальным

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Гамбурге ответил на вопрос журналиста CBS о личном отношении к деятельности Алексея Навального. Корреспондент также спросил, почему Путин не упоминает фамилию и имя оппозиционера, когда отвечает на вопросы о нем.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня как президентский, правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня. Даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога», — сказал российский президент.

Ранее в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным президенту задали вопрос об оппозиции.

«Мы готовы говорить со всеми, кто нацелен на то, чтобы решать вместе со мной проблемы, а не использовать трудности как инструмент пиара. Те, кто предлагает решения, имеют право на диалог с властью», — сказал тогда российский лидер.