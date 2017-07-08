Стала известна страна проведения саммита G20 в 2018 году

Саммит «Большой двадцатки» в 2018 году пройдет в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике, принятом по итогам встречи G20 в Гамбурге.

Кроме того, стало известно, что в 2019 году саммит будет принимать Япония, а в 2020 — Саудовская Аравия.

Саммит G20 проводится ежегодно с 2008 года. В этом году встреча лидеров «Большой двадцатки» проходила в немецком Гамбурге 7-8 июля.

В рамках саммита состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.

Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность. Стороны договорились о перемирии в Сирии. Прекращение огня запланировано на 9 июля.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее рассказал, что между президентами установилась «очень чистая и позитивная химия». По его словам, лидеры быстро нашли общий язык и обсудили важные вопросы.

Вера Юрченко