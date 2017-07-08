Полиция Москвы сообщила о 70 задержаниях за «связанные с публичными мероприятиями» нарушения

Московская полиция задержала около 70 человек в связи с «нарушениями», связанными с проведением публичных мероприятий. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Управления МВД.

По данным агентства, на задержанных составляют административные протоколы.

Глава московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николай Ляскин сообщил "Новой газете" о задержании 60 человек во время раздачи агитационных материалов — красных шаров и листовок. Почти всех их уже отпустили из отделов полиции. По информации штаба в ОВД Москвы остаются как минимум четыре человека, пятеро — в отделах полиции Зеленограда. Задержанным, согласно составленным протоколом, вменяется статья 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга).

Внимание со стороны правоохранительных органов вызвало проведение сторонниками Навального «агитационного субботника».

Напомним, на этой неделе во многих штабах Алексея Навального по всей России прошли обыски. Например, в Вологде, по информации центра «Э», в штабе хранилась запрещенная литература.

В столичном штабе Навального обыск начался утром 6 июля. Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб.

В Новосибирске полицейские объявили о «минировании» здания, в котором находится региональный штаб Навального и провели в помещении штаба обыск, а также изъяли газеты в поддержку Навального.

Вера Юрченко