Турция остановила ратификацию Парижского соглашения по климату

Турция приостановила ратификацию Парижского соглашения по климату из-за позиции США. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге по окончанию саммита G20, передает РИА Новости.

«После шагов, предпринятых США, ратификация Парижского соглашения в турецком парламенте была остановлена», — сказал он.

По словам Эрдогана, Анкара не будет ратифицировать договор без гарантий освобождения Турции от санкций, прописанных в соглашении.

«Я прямо сказал об этом Меркель и Макрону», — добавил президент Турции.

1 июня президент Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского климатического соглашения по причине невыгодных условий для своей страны.

Позднее вице-президент США Майк Пенс пояснил, что дальнейшее участие страны в Парижском соглашении привело бы к потере 6,5 млн рабочих мест в течение 25 лет.

Напомним, документ разработали и приняли при предыдущем президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.