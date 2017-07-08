Reuters: запустившая турбины Siemens в Крыму в обход санкций российская компания частично принадлежит Siemens

В установке газовых турбин в Крыму задействована компания, акционером которой является немецкая фирма Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к проекту источники.

Речь идет о компании «Интеравтоматика» (45,7% пакетом акций владеет Siemens). При этом в немецкой компании агентству сообщили, что «позиция Siemens остается прежней — ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконаладки [в Крыму] осуществляться не будет».

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Ранее Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции в обход санкций ЕС, запрещающих поставлять на полуостров энерготехнологии.

Как сообщил «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, перед поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens.