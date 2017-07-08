Среди задержанных на акции в поддержку Навального оказалось больше десяти несовершеннолетних

Среди задержанных участников акции «агитационный субботник» оппозиционного политика Алексея Навального оказалось не менее 11 несовершеннолетних. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Как уточняет информационный ресурс, в Москве на акции в поддержку Навального задержали не менее девяти несовершеннолетних, еще двоих подростков задержали в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Уточняется, что в трех ОВД: Левобережный, Южное Бутово и «Матушкино и Савелки» на задержанных оформили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статья 20.2 КоАП РФ).

В Зеленограде отца задержанной несовершеннолетней обвинили по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Отметим, что этот пункт статьи предусматривает штраф до 500 рублей.

8 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводят акции «агитационный субботник». В нескольких городах России полиция провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. В Москве, по словам главы столичного штаба Навального Николая Ляскина, правоохранители задержали не менее 60 волонтеров.