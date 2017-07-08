Кирилл Серебренников назвал перенос балета «Нуреев» решением Большого театра

Режиссер Кирилл Серебренников назвал перенос спектакля «Нуреев» в Большом театре решением театра. Об этом сообщают «Ведомости».

«Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили», — сказал Серебренников.

Ранее в субботу стало известно, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок по неизвестным причинам.

Как отмечает газета, решение о переносе премьеры было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра Владимир Урин посетил прогон спектакля.

Напомним, в мае художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников стал свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании «Седьмая студия». 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, в частности в квартире Серебренникова, он также был допрошен.

В рамках этого дела суд арестовал бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ). Фигурантом этого дела также стала экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева.

Директор Большого театра Владимир Урин позднее рассказал, что причиной переноса премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова стала плохая готовность спектакля.

Вера Юрченко