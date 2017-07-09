Иванка Трамп села на место своего отца на одной из встреч G20

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка, занимающая должность советника в Белом доме, села на место отца на одном из заседаний саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что она сменила президента, когда тот должен был на некоторое время покинуть заседание.

Бывший посол США в России Майкл Макфол осудил поведение Иванки Трамп.

I still can't believe that the president's daughter sat in the president's seat at a G20 summit. Americans this is not normal! — Michael McFaul (@McFaul) July 8, 2017

«Я все еще не могу поверить, что дочь президента сидела на президентском месте на саммите G20. Американцы, это не нормально!», — написал он в своем твиттере.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель по поводу присутствия дочери Трампа на совещании вместо отца сказала, что каждая страна сама решает, кто будет представлять ее на официальных встречах. По мнению Меркель, Германия воспринимает Иванку Трамп как неотъемлемую часть американской делегации, пишет Bloomberg.

Саммит G20 проводится ежегодно с 2008 года. В этом году встреча лидеров «Большой двадцатки» проходила в немецком Гамбурге 7-8 июля.

В рамках саммита состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.