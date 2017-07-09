Новая газета

Умер блогер Антон Носик

Общество

В ночь на воскресенье в Москве умер медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом в твиттере сообщил владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. Данную информацию также подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как сообщает «Эхо Москвы», причиной смерти 51-летнего Носика стал сердечный приступ.

Носик участвовал в создании ряда крупнейших новостных изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. В 2009 году он занял должность заместителя генерального директора компании «Объединённые медиа» и должность шеф-редактора Bfm.ru. С ноября 2011 года по ноябрь 2012 Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal.

Носик ввел популярный блог в «Живом журнале», за один из постов «Стереть Сирию с лица земли» в отношении блогера было возбуждено уголовное дело.

Пресненский суд Москвы приговорил его к 500 тысячам рублей штрафа по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти). Мосгорсуд на апелляции снизил сумму штрафа.

Теги:
носик, москва
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