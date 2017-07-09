Умер художник Илья Глазунов

Российский художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет, передает РИА Новости со ссылкой на его окружение.

Информацию о его смерти подтвердила ТАСС его супруга Инесса Орлова. По данным агентства, отпевание художника пройдет в Храме Христа Спасителя, день пока не определен.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечной недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать», — сказала Интерфаксу его дочь Вера Глазунова.

Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Петербурге. Первая выставка художника прошла в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве. С 1987 года Глазунов был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

В августе 2004 года была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова.