Россия передала ООН данные о ракетном испытании КНДР

Россия предоставила ООН данные, подтверждающие запуск 4 июля северокорейской баллистической ракеты. Она не была межконтинентальной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минобороны России в секретариат ООН и Совет Безопасности организации.

«4 июля 2017 года радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" Корейской Народной Демократической Республики с ракетного полигона Тончандон (100 км северо-западнее Пхеньяна)», — говорится в письме.

Ранее КНДР объявила, что испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету. При этом власти страны отметили, что ракета может поразить цель «в любой точке мира». Ранее считалось, что ракеты КНДР имеют радиус поражения не более четырех тысяч километров.

Испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета «Хвансон-14» пролетела 933 километра, достигнув максимальной высоты более 2,8 тысячи километров.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен принять меры, чтобы «покончить с этой глупостью раз и навсегда». В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.