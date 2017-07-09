Илон Маск показал первый серийный электромобиль Tesla Model 3

Основатель Tesla Motors и SpaceX Илон Маск опубликовал фотографии первого серийного экземпляра беспилотного электромобиля Tesla Model 3 с автопилотом.

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017

Он отметил, что модель проходит окончательную проверку. Стоимость Tesla 3 составит 35 тысяч долларов.

Tesla Model 3 была представлена в начале прошлого года. Новый электромобиль способен проехать 346 километров без подзарядки и разгоняться до 100 км/ч за шесть секунд.

В мае Илон Маск показал первые испытания платформы в автомобильном туннеле под Лос-Анджелесом. Речь идет о проекте, который поможет решить проблему пробок в городах. По замыслу Маска, автомобиль с поверхности будет забирать подвижная платформа, она же на большой скорости доставит машину в нужную часть города.