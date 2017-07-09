Мальцев пообещал сдаться в обмен на освобождение соратника

Оппозиционер Вячеслав Мальцев заявил, что готов вернуться в Россию в обмен на освобождение Алексея Политикова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом он заявил в эфире канала «Артподготовка» на YouTube.

В своем видео Мальцев обратился к сотрудникам ФСБ и предложил отпустить Политикова.

«Вы его выпускаете, я заезжаю. Я отвечаю за свои слова. Выпускайте, я приеду и сдамся. Клянусь. Слово. Вы только позвоните, вы же знаете где я. Позвоните, скажите: „Слав, вот завтра во столько-то во столько, мы его притащим в суд, его отпустят“. Пусть снимают с него все обвинения, я приезжаю и сдаюсь», — цитирует Мальцева «Дождь».

Напомним, 4 июня Россию покинул националист Вячеслав Мальцев. По его словам, на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.