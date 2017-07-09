В Чечне прокомментировали публикацию «Новой газеты» о казни 27 человек

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал ложью публикацию «Новой газеты» о массовой казни в Грозном в ночь на 26 января. Об этом сообщает «Дождь».

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз», — заявил он.

Умаров добавил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».

9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. Все эти люди были задержаны в разное время, но дата смерти у них одна — ночь с 25 на 26 января.

В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. По имеющейся у нас информации, их расстреляли и развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и закопали в наспех вырытых могилах. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

По данным «Новой газеты», в то время на территории ППС находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов и начальники ОМВД России по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные.

«Новая газета» настаивает на возбуждении уголовного дела, в рамках которого можно будет проверить достоверность указанных фактов.