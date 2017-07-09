Мединский посоветовал журналистам не относиться к себе слишком серьезно

Министр культуры Владимир Мединский отчитал журналистов за слишком «желтые» заголовки, передает издание «Фонтанка».

Выступая на заседании коллегии Минкульта в Санкт-Петербурге, он высказал недовольство по поводу заголовков с его цитатой о «публичной порке», которой Мединский пригрозил музейщикам.

«Весь интернет забит новостями про публичную порку. Пожалуйста, не гонитесь за дешевыми сенсациями, не выдергивайте слова из контекста, И вообще, не надо относиться к себе слишком серьезно», — сказал министр.

Ранее 8 июля Владимир Мединский пообещал устроить «показательную порку» тем музейным учреждениям, которые не внесут предметы из своих коллекций в электронный Государственный каталог музейного фонда.

Напомним, в соответствии с новым федеральным законом, который вступил в силу 1 января, музейные экспонаты, поступившие после 1996 года, можно зарегистрировать в Госкаталоге без приказа Минкультуры. Формирование этого каталога должно завершиться к 2026 году.