Трамп рассказал о давлении на Путина при обсуждении вмешательства России в американские выборы

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге «дважды надавил» на него при обсуждении предполагаемого вмешательства российской стороны в американские выборы. Об этом он сообщил в твиттере.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

«Я дважды надавил на президента Путина, когда мы говорили о вмешательстве России в наши выборы. Он категорически отрицал это. Я уже высказал свое мнение…», — написал Трамп.

Президент США отметил, что в ходе переговоров они обсудили режим прекращения огня в Сирии, благодаря которому будут спасены жизни людей.

«Настало время двигаться к конструктивному сотрудничеству с Россией!», — добавил он.

Кроме того, в твиттере Дональд Трамп написал, что вопрос снятия санкций на встрече лидеров не обсуждался. По его словам, ограничения не будут сняты до тех пор, пока проблема Сирии и Украины не будут разрешены.

Ранее 7 июля в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.

Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность. Стороны договорились о перемирии в Сирии. Прекращение огня запланировано на 9 июля.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее рассказал, что между президентами установилась «очень чистая и позитивная химия». По его словам, лидеры быстро нашли общий язык и обсудили важные вопросы. Сам Трамп назвал эту встречу «потрясающей».