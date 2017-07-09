Премьер-министр Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

Иракский город Мосул полностью освобожден от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади в твиттере.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 9, 2017

«Главнокомандующий вооруженными силами аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил борцов и героев иракского народа с великой победой», — говорится в твиттере премьера.

В конце июня в министерстве обороны Ирака заявили об освобождении Мосула. Тогда отмечалось, что что под контролем ИГ не осталось ни одного района в городе. Военные в частности установили контроль над разрушенной террористами соборной мечетью «Ан-Нури».

Ранее сообщалось, что соборную мечеть XII века «Ан-Нури» в Мосуле взорвали. В 2014 году после захвата Мосула боевиками ИГ лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади в этой мечети провозгласил на захваченных территориях халифат и объявил себя халифом. В Мосуле с октября 2016 года идут бои между боевиками ИГ и международной антитеррористической коалицией.

Отметим, что Мосул — последний иракский город, в котором находилась крупная база «Исламского государства». Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года.