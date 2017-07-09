В Москве задержали не менее 35 волонтеров штаба Навального

В Москве в ходе «агитационного субботника» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали по меньшей мере 35 волонтеров, в том числе четырех несовершеннолетних. Об этом «Новой газете» сообщил координатор московского штаба Навального Николай Ляскин.

Он отметил, что некоторых задержанных уже отпустили без протокола, на кого-то составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ) и о незаконном проведении предвыборной агитации (статья 5.10 КоАП РФ).

«Конечно, из тех 200 человек, которые агитировали людей за Навального, не должны были задерживать никого. Они стояли по одному — кто-то с листовками, кто-то с шарами. Одного человека вообще задержали из-за футболки с надписью "Навальный 2018", ее принудительно сняли», — сказал Ласкин.

В целом глава московского штаба Навального, «субботник» оценил положительно.

«Москва знает о мероприятии, люди положительно реагируют. Вчера мы вообще охватили все станции метро, такого не было никогда. Можно сказать, что мы перешли на новый уровень», — отметил Николай Ляскин.

8-9 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводят акции «агитационный субботник». В нескольких городах России полиция в связи с этим провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. В субботу в Москве, по словам Николая Ляскина, правоохранители задержали не менее 60 волонтеров.