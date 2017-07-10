Задержанный на Украине россиянин Агеев назвал себя военнослужащим-контрактником

Россиянин Виктор Агеев, взятый в плен на территории Луганской области, в интервью ТСН назвал себя российским военным-контрактником. По его словам, он служил в воинской части 65246 в Новочеркасске.

Агеев рассказал, что в марте 2017 года он подписал контракт на службу. После этого он пробыл в Ростовской области четыре дня, а позднее его отправили на Украину, в Луганскую область.

«Может быть и отправляли, но не моим рейсом. Я думаю, что отправляли», — ответил он на вопрос журналиста, отправляли ли на территорию Украины других военнослужащих.

Минобороны Украины не исключило обмена россиянина Виктора Агеева. Глава военного ведомства заявил, что в отношении россиянина ведутся следственные действия, после которых будет решаться вопрос обмена.

По его словам, достаточно доказательств того, что украинские спецслужбы пресекли деятельность диверсионно-террористической группы, двое из участников которой были «российскими военнослужащими». Полторак подтвердил, что один из участников группы был захвачен, а второй — убит.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области. Это произошло после столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как стало известно позднее, во время столкновения был убит командир этой группы. По данным украинских СМИ, речь идет о «кадровом российском офицере» Александре Щербаке.

В Минобороны России сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева.