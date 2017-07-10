На Дальнем Востоке пропал летевший с Чукотки в Приморский край вертолет

На дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вертолет Ми-8 выполнял рейс из чукотского Анадыря на мыс Лаврентьева (Приморский край), однако в назначенное время в пункт назначения не прибыл, связи с вертолетом нет», — цитирует собеседника агентство.

По данным Интерфакса, на борту находится «как минимум три человека». Собеседник агентства рассказал, что экипаж вертолета состоит из трех человек, число пассажиров уточняется.

Вертолет, по словам источника, принадлежит одной из силовых структур.