Число задержанных в Москве волонтеров штаба Навального достигло 44 человек

В Москве во время «агитационного субботника» 9 июля в поддержку политика Алексея Навального задержали 44 человек, передает «ОВД-Инфо».

На большинство задержанных составили протоколы о нарушении участником правил проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).

Один из волонтеров штаба Константин Константинов рассказал, что его избили в ОВД «Измайлово» его избили полицейские. По словам активиста, когда он и другой волонтер Денис Крылов раздавали листовки у метро «Измайловская», на них напали неизвестные. Активисты вызвали полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать нападавших, которые находились неподалеку, а увезли в отделение самих волонтеров.

При этом, рассказал Константинов, у них пытались снять отпечатки пальцев, несмотря на то, что Крылов несовершеннолетний. По закону снимать его отпечатки пальцев можно только в присутствии законного представителя.

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Напомним, 8-9 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране провели акции «агитационный субботник». До этого в нескольких городах России полиция обыскала штабы политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. В субботу в Москве, по словам Николая Ляскина, правоохранители задержали не менее 60 волонтеров.