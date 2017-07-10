В Госдуме предложили узаконить «публичное отречение от гражданства Украины»

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм, согласно которым российское гражданство можно будет получить после «публичного отречения» от предыдущего, передает «Коммерсант».

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, речь, прежде всего, идет о жителях Украины. По словам депутата, они часто не могут получить справку о выходе из гражданства Украины.

«Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать»,— сказал Крашенинников.

Как отмечает издание, эта поправка «нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства».

Содеседник «Коммерсант» в Госдуме рассказал, что идея поправки появилась несколько дней назад. Ранее планировалось просто изменить регламент МВД, но представители ведомства настаивали именно на поправках в закон.

Изменения обсудят 11 июля на заседании комитета.

Напомним, в апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект о лишении гражданства за терроризм. Согласно поправкам, власти будут не лишать гражданства, а отменять решение о его предоставлении. Тем самым будет решена проблема противоречия Конституции.