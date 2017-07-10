Украинские пограничники сообщили о задержании российского полковника

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил о задержании российского военнослужащего, пытавшегося въехать в страну по украинскому паспорту. По его словам, это произошло еще в начале июня.

Мужчина, пишет Слободян, предъявил общегражданский паспорт на имя Валерия Войтенко, но цель его поездки вызвала сомнения у пограничников. При досмотре у задержанного был обнаружен «потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР (Приднестровская молдавская республика — ред.) и людей РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации».

Отмечается, что на флешках были фотографии командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики Моторолы и Гиви, фотографии с мест боевых действий в Донбассе, а также «методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий».

Украинские власти предполагают, что мужчина — полковник России Валерий Гратов, которого «российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики». Его передали Службе безопастности Украины.