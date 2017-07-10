Пропавший на Дальнем Востоке вертолет совершил аварийную посадку на Чукотке

Пропавший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Местонахождение вертолета установлено. По данным командира, экипаж совершил экстренную посадку в одном из районов Чукотки. Экипаж и пассажиры живы», — сказал собеседник агентства.

К месту посадки направлена группа спасателей. Информации о состоянии здоровья пассажиров не уточняется, однако, «по информации от экипажа, угрозы жизни никому из находившихся на борту нет».

Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, который выполнял рейс из чукотского Анадыря на мыс Лаврентьева (Приморский край).